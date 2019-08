Wethouder Enschede: "Sluiting Hudson's Bay is enorm balen"

Wethouder Eelco Eerenberg van de gemeente Enschede baalt enorm van het komende vertrek van Hudson's Bay uit Enschede. "Het is V&D all over again, we gaan direct actie ondernemen."

Warenhuisketen Hudson's Bay sluit eind dit jaar de winkels in Enschede en Zwolle. Ook de vestigingen in de rest van het land gaan dicht, meldt het Financieele Dagblad op basis van documenten die in het bezit zijn van de krant.

Verlies voor de stad

Eerenberg opende een jaar geleden het warenhuis in Enschede, dat na een flinke verbouwing in het voormalige pand van V&D kwam. "Ik was enorm blij met het warenhuis, ik hoorde ook alleen maar positieve verhalen van klanten uit zowel Enschede als daarbuiten. Ook de Duitsers waarderen de winkel enorm. We moeten daarom nu kijken wat de gevolgen voor de stad zijn."

Nieuw concept

"Daarom ondernemen we na het weekend direct actie. We gaan in gesprek met zowel Hudson's Bay als bijvoorbeeld het Ondernemersloket. We moeten zo snel mogelijk een nieuw concept daar krijgen. Bij het zoeken naar een nieuw concept moeten we ook oog hebben voor het personeel. Veel van de werknemers kwamen al over van V&D."