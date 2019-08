YouTuber Dylan Haegens in Hengelo, Fun Run Balkbrug; overal zijn vandaag festivals

In Balkbrug stonden vanochtend 1300 deelnemers klaar voor de Fun Run. De deelnemers klimmen over 46 hindernissen, onder meer door het bos, weilanden, campings en het zwembad van Balkbrug. In Hellendoorn is vanmiddag een soortgelijk evenement, daar vindt voor de vijfde keer de Strongsisterrun plaats.

Dylan Haegens

In Hengelo kwamen honderden kinderen naar het Prins Bernhardplantsoen voor de populaire YouTuber Dylan Haegens. Hij bracht een bezoekje aan festival Kids@thepark, waar hij vragen beantwoordde van kinderen.

In Enschede is nog het hele weekend het culinaire evenement ProefEet. In Goor is de eerste editie van het festival BBQ, Beats, Beers en Barbers. Het centrum van Rijssen staat de hele dag in het teken van het Shantyfestival en in Giethoorn vindt Swim to fight cancer plaats, vooruitlopend op de verlichte gondelvaart vanavond.

Ook vanavond: het gratis Pleinfeest in Hardenberg, met optredens van Trijntje Oosterhuis en Tino Martin. In Hertme is Woodstock the story en in Hengelo het dancefeest Sins of Ibiza.