Hoofdklasse: Berkum in derby langs Genemuiden, zege Staphorst en nederlaag DETO

In de hoofdklasse zit de eerste speelronde er voor de Overijsselse clubs op. Berkum won de derby van Genemuiden, Staphorst was te sterk voor HZVV en DETO verloor op eigen veld van Swift. Hieronder een overzicht.

Berkum in derby langs Genemuiden

Het eerste Overijsselse doelpunt van het seizoen in de hoofdklasse kwam van Michel van Aggele. Hij zette Berkum na een klein kwartier op voorsprong. Genemuiden kreeg daarna kansen op de gelijkmaker, maar Berkum hield tot de rust stand. Ook na rust ging Genemuiden door in de jacht, maar het vizier stond nog niet op scherp in de eerste wedstrijd en dus bleven de drie punten in Zwolle.

Staphorst langs HZVV

Na een eerste helft met kansen voor beide ploegen leek het op een 0-0 ruststand af te stevenen. Kort voor rust was het echter toch raak en wel voor Staphorst. Nieuwkomer Justin Benjamins maakte de 0-1. Kort na rust raakte Staphorst de paal en HZVV even later de lat. Een klein kwartier voor het einde werd het 0-2. Mike Reuvers was de doelpuntenmaker en bezorgde de Overijsselse ploeg daarmee de zege.

DETO verliest van Swift

Na enkele kleine kansen, was er na een klein half uur een grote voor Maarten Jansen. Zijn kopbal werd echter gekeerd door de doelman. Nadat ook Ferdi ter Avest niet tot scoren kwam, was 0-0 de ruststand. Na een uur kwam Swift op voorsprong. Koen Fokkema schoot vanuit een scrimmage binnen. DETO kreeg nog kansen op gelijkmaker, maar de bal leek er niet in te willen en dus moet het nog even wachten op de eerste punten. Eindstand: 0-1.

Jansen baalt na een gemiste kans (foto: Orange Pictures)

