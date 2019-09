Opiniemaker Bort Koelewijn: Gemeenten moeten meer geld krijgen voor hun zorgtaken

Een groot aantal gemeenten kampt met tekorten, stelt Bort Koelewijn: "Dat wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door gestegen kosten in het sociaal domein. Je kunt dan denken aan jeugdhulp, zorg, werk, participatie en zelfredzaamheid."





Deze taken zijn sinds 2015 door het Rijk neergelegd bij de gemeenten, vervolgt Koelewijn: "Het is goed dat deze vormen van hulp bij gemeenten is neergelegd, omdat de gemeente inwoners goed in beeld heeft. Maar we zien nu dat de aanvragen voor hulp behoorlijk stijgen, terwijl de rijksbijdragen voor het verlenen van die hulp naar beneden gaan. Dat leidt in gemeenten tot grote tekorten."



Waardoor gemeenten, zo concludeert Koelewijn, óók niet kunnen investeren in bijvoorbeeld de energietransitie of klimaatadaptatie, wat belangrijke onderwerpen zijn voor de toekomst en leefbaarheid. "Als het rijk richting gemeenten niet met geld over de brug komt, snijdt het zichzelf in de vingers."



