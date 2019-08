FC Twente mogelijk met Busquets in basis tegen FC Utrecht

"Hij is fit, maar heeft pas net kennis gemaakt met de groep. Ik heb nog geen beslissing genomen", zegt trainer Gonzalo Garcia, die blij is met de komst van Busquets: "Hij is een goede nummer zes, die goed kan voetballen en sterk is. Ik denk dat hij balans kan brengen in ons spel."

FC Twente is na vier speelrondes nog ongeslagen in de eredivisie, maar vorige week werd in de uitwedstrijd tegen Heerenveen bijna de eerste nederlaag geleden. Onnodig, vindt Garcia: "We moeten de aanvallen afronden. In de eerste helft hebben we heel goed gespeeld, maar we waren niet scherp genoeg in de eindfase van aanvallen. Als je het dan niet afmaakt, dan krijg je later in de wedstrijd problemen."

FC Utrecht heeft één punt meer dan FC Twente, maar Garcia is behoorlijk onder de indruk van de komende tegenstander: "Utrecht is één van de beste ploegen in de competitie met ook één van de beste trainers. Vorige week tegen VVV heeft Utrecht geen goed resultaat behaald (2-0 nederlaag, red.). Ik denk dat dat een probleem is voor ons, want ze moeten nu zondag van ons winnen."

Het duel in De Grolsch Veste is morgen vanaf 12.15 uur live te volgen op Radio Oost.