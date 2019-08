Berkum-trainer Hoekstra content met zege: "Een goed begin"

"Voor ons is dit een goed begin", sprak Hoekstra na afloop. "Ik ben zeer te spreken over de eerste 35 minuten. Ik denk dat we goed gespeeld hebben. Daarna zijn we hier en daar wel wat slordig geworden aan de bal. Maar we hebben ook weinig weggeven dus ik ben tevreden." Volgens de oefenmeester heeft Berkum geen echte doelstelling uitgesproken voor dit seizoen. "We kijken het van wedstrijd tot wedstrijd. Het is voor ons aftasten waar we staan. Degraderen hoeft niet met dit elftal en we hebben vertrouwen dat we goede wedstrijden op de mat kunnen leggen."

Onverdiend verloren

De bezoekende trainer, René van der Weij, vond dat zijn Genemuiden recht had op meer. "Ik denk niet dat we verdiend verloren. Ik vind dat we best goed hebben gespeeld. We verliezen door een goal wat eigenlijk geen goal mag zijn, dat is een fout van ons. We geven een corner weg, wat niet mag. Is te makkelijk. Verder denk ik dat het een heel mooi seizoen kan worden voor ons. We moeten even finetunen en dan komt het vanzelf."