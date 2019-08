Fraaie treffers bezorgen Heracles Almelo eerste zege van seizoen

In de eerste helft viel er niet bijster veel te beleven in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Beide ploegen speelden aftastend en wisten het spel nauwelijks te maken. De gastheren kregen in de beginfase een mogelijkheid via Hrustic, maar zijn inzet verdween naast de paal. Het enige echte wapenfeit voor rust bleek uiteindelijk een hele fraaie. Na een klein half uur kwamen de Almeloërs op voorsprong dankzij een heerlijke treffer van Van der Water, die vanaf twintig meter onhoudbaar in de bovenhoek krulde.

Groningen langszij

Met Benschop in de ploeg ging Groningen na rust direct op zoek naar de gelijkmaker. Dat betaalde zich al snel uit, want na slecht uitverdedigen van Breukers schoot Warmerdam de Groningers weer naast Heracles, 1-1.

Beauty Czyborra

Toch was het Heracles dat een kwartier later weer de voorsprong nam. Czyborra stoomde op aan de linkerkant, twijfelde niet en bracht met een prachtig afstandsschot de 1-2 op het scorebord. Heracles kreeg daarna een domper te verwerken, want de van een lange blessure terugkeerde Pröpper greep weer naar zijn knie en moest zieltogend het veld verlaten.

Eerste zege

Groningen ging in het vervolg op zoek naar een punt en dat leverde veel ruimte op voor Heracles, maar de ploeg wist daar niet van te profiteren. Uiteindelijk bleef het bij 1-2 en dat betekent de eerste zege van het seizoen voor de Almeloërs.

FC Groningen - Heracles Almelo 1-2

0-1 Van der Water (28)

1-1 Warmerdam (47)

1-2 Czyborra (62)

Arbiter: Lindhout

Geel: Absalem, Itakura, Merkel

FC Groningen: Padt; Zeefuik, Itakura, Te Wierik, Absalem (Postema/75); Hrustic, Schreck (Benschop/46), Matusiwa; El Hankouri, Sierhuis (Gudmundsson/67), Warmerdam.

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Knoester, Pröpper (Rossmann/75), Czyborra; Kiomourtzoglou, Mauro Júnior, Merkel; Van der Water (Szöke/82), Dessers, Konings (Van den Buijs/89).

