Onweersbuien verdrijven hitte uit Overijssel, woningbranden door blikseminslag

Brand in de nok van een woning in Vriezenveen (Foto: News United / Patrick Weegink)

Felle onweersbuien trekken vanavond over Overijssel. Plaatselijk komen daarbij windstoten voor van zestig tot zeventig kilometer per uur, mogelijk met hagel. Op verschillende plaatsen zorgde een blikseminslag voor een woningbrand.

Vanwege de pittige buien heeft het KNMI code geel afgekondigd. De buien trekken verder noordoostwaarts en verlaten het land begin komende nacht.

Inslagen

Op verschillende plaatsen in Overijssel sloeg de bliksem in. In Vriezenveen zorgde dat voor een brand in de nok van een woning aan de Haarspit. Niemand raakte gewond, maar de schade is fors.

In Giethoorn vatte een schuur met rieten dak aan de Beulakerweg vlam als gevolg van een blikseminslag. Ook hier was de brand snel onder controle en raakte niemand gewond.



In Vasse kwam een omgewaaide boom terecht op een auto en tegen een huis. Ook knapte een grote tak uit een boom.

Koeler weer

De onweersbuien zijn het begin van een periode met beduidend lagere temperaturen. Waar het vandaag op sommige plaatsen in Overijssel nog dertig graden werd, zal dat komende week bij lange na niet meer gehaald worden. De maximumtemperatuur ligt de komende dagen zo'n tien graden lager, met vrijwel dagelijks kans op buien.