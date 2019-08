Czyborra glundert na 'verdwaalde voorzet': "Het was absoluut een schot"

Lennart Czyborra was na afloop van de gewonnen uitwedstrijd bij FC Groningen in zijn nopjes met zijn winnende treffer. De linksback van Heracles Almelo besliste in de tweede helft de wedstrijd (1-2) met een fraai afstandsschot.

Naar eigen zeggen was het doelpunt een 'bewussie' en geen verdwaalde voorzet. "Absoluut niet, ik wilde schieten op doel", stelde de verdediger na afloop. "Een aantal medespelers kwamen na de tijd ook al naar me toe en grapten dat het 'een goede voorzet' was, maar het was echt gewoon een schot."

"Gewoon proberen"

"Het was een zondagsschot", vervolgt hij. "Merkel speelde me aan en ik zag dat ik alle ruimte had. Toen dacht ik: ik probeer het gewoon een keer. Dat de bal dan zo goed binnen valt had ik van tevoren ook niet verwacht", zei Czyborra, die erg blij is met de eerste zege. "De drie punten zijn voor ons echt super. Daarnaast is het ook mooi dat we een uitwedstrijd winnen, omdat we daar normaal gesproken de nodige problemen hebben in duels buitenshuis."