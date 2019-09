FC Twente blijft ongeslagen na knappe thuiszege op FC Utrecht

FC Twente blijft ook na de vijfde speelronde ongeslagen in de eredivisie. In de eigen Grolsch Veste werd knap FC Utrecht met 3-1 aan de kant gezet en dat betekent de eerste thuiszege van het seizoen voor de formatie van Gonzalo Garcia.

Met nieuwkomer Oriol Busquets startend op de bank, lieten de Enschedeërs de bezoekers het spel maken in de beginfase. Utrecht, dat dit seizoen beschikt over een sterke selectie, kreeg op de helft van Twente weinig ruimte en had moeite om tot uitgespeelde kansen te komen. De eerste mogelijkheid was voor de thuisploeg, maar een vrije schietkans van Aitor werd onschadelijk gemaakt door doelman Paes.



Aitor trefzeker vanaf stip

De thuisploeg kroop daarna meer uit zijn schulp en kreeg wederom via Aitor een levensgrote kans, maar op aangeven van Vuckic schoot de Spanjaard op de paal. In het vervolg van de aanval maakte Janssen opzichtig hands in zestien en na bestudering van de VAR ging de bal terecht op de stip. Vanaf elf meter wist Aitor wel raad met het buitenkansje, 1-0. Het laatste wapenfeit van de eerste helft kwam wederom op naam van de linksbuiten, maar zijn inzet verdween over het Utrechtse doel.

Dalmau wederom trefzeker na invalbeurt

Na rust kwamen de gastheren sterk uit de kleedkamer en dat leidde direct in een opgelegde kans voor Kerk, maar de rechtsbuiten wist niet binnen te glijden. Even later was het wel raak voor Utrecht. Een fraaie pass van Gustafson werd op waarde geschat door Abass, die aflegde op de ingevallen Dalmau, waarna de oud-spits van Heracles eenvoudig kon binnen schuiven, 1-1.

Verdonk en Vuckic zetten Twente op voorsprong

De thuisploeg wist daarna knap de rug te rechten en kwam tien minuten na de gelijkmaker weer aan de goede kant van de score. Met een knappe actie legde Verdonk aan de linkerkant Maher in de luren en wist vervolgens Vuckic te vinden. De Sloveen kapte vakkundig Gustafson uit en met een vlammend schot liet hij Paes kansloos.

Beslissing Aitor

In blessuretijd werd het leed voor Utrecht nog erger, want na een overtreding van Guwara moest de verdediger er met rood af. De toegekende strafschop was een wederom een koud kunstje voor Aitor (3-1) en dat betekent dat FC Twente ongeslagen blijft en voor het eerst in eigen huis een overwinning boekt.



FC Twente - FC Utrecht 3-1

1-0 Aitor (22/strafschop)

1-1 Dalmau (59)

2-1 Vuckic (68)

3-1 Aitor (90+3/strafschop)

Arbiter: Manschot

Geel: Maher, Vuckic

FC Twente: Drommel; Pleguezuelo, Schenk, Bijen, Verdonk; Selahi (Aburjania/80), Roemeratoe, Espinosa (Busquets/75); Cantalapiedra, Vuckic, Nakamura (Zekhnini/60).

FC Utrecht: Paes; Klaiber, Hoogma, Janssen, Guwara; Ramselaar, Maher (Cerny/75), Gustafson; Kerk, Abass, Joosten (Dalmau/46).

