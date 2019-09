Enschedese rugbyers vieren gouden jubileum met clinic Visser

"Via Facebook kwamen we met hem in contact", zegt voorzitter Stefan Knap van de rugbyclub over de clinic van de voormalig Schots international. "Het is mooi dat hij met ons 50-jarig bestaan hier een clinic komt geven." Visser speelde jaren in Schotland en kwam zodoende in aanmerking voor het nationale team, waar hij tot 33 interlands kwam.

Voorbeeld

"Wij wilden hem niet missen, daarom zijn we hier voor de clinic", lacht deelnemer Liselott Velthuis. "Hij is mijn voorbeeld, ik speel in het Nederlands team op precies zijn positie", zegt Carmen Bekkers.

Toch was de gasttraining niet voor iedere deelnemer gemakkelijk te volgen. "Hij sprak alleen maar Engels", zegt Storm Hemssems. "Het was spannend om bij hem te staan, maar volgens mij deed ik het wel goed." De training werd in het Engels gegeven omdat een groot deel van de Twentse selectie buitenlands is. "Ons eerste elftal bestaat vooral uit studenten", aldus voorzitter Knap over het team dat dit seizoen tweede klasse gaat spelen.

Enthousiasme

Visser zelf genoot vooral van het enthousiasme van de deelnemers. "Dat is er vaak bij dit soort clubs, iedereen deed mee en dat is mooi om te zien", zei de oud-international na afloop. Visser gaf de Enschedese jeugd nog een tip mee om profrugby’er te kunnen worden: "Vooral naar je trainer luisteren en hard je best doen", meent de rugby’er.

ERC'69 vierde het gouden jubileum verder met een Lustrumfeest in het hartje van Enschede en een speciaal toernooi voor de veteranen.