Boerderij uit Wanneperveen moet nog een half jaar extra dicht na verwaarlozing vee

De boerderij van een 66-jarige boer uit Wanneperveen is begin maart terecht op slot gegooid. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem besloten. Het gerechtshof verlengde de stillegging bovendien met nog een half jaar.

Het Openbaar Ministerie vroeg de rechtbank in maart de boerderij een half jaar stil te leggen. De reden: de veestapel werd verwaarloosd. Het bedrijf ging op slot, de runderen werden afgevoerd. De boer liet het daar niet bij en ging in hoger beroep. Zonder succes, het hof staat achter de eerder genomen beslissing van de rechtbank in Zwolle.



Werkstraf

Het Openbaar Ministerie besloot begin dit jaar de boer ook strafrechtelijk te vervolgen. De strafrechter legde de man in mei een werkstraf van honderdtachtig uur op, waarvan negentig uur voorwaardelijk. Daarnaast kreeg hij een beroepsverbod voor de duur van drie jaar opgelegd. De boer mocht nog wel vijf landbouwdieren als hobby houden, zolang het geen runderen waren.



Ook tegen dit vonnis is hoger beroep aangetekend. Zolang dat loopt, wordt de uitvoering van de straf opgeschoven. Het Hof zette wel alvast een streep door de vijf hobbydieren, want de hogere rechter vond dit niet verantwoord. De boer is vaker voor het verwaarlozen van vee veroordeeld. Tot dusver heeft hij geen inzicht getoond. Het is beter dat er geen dieren in het spel zijn, meende het Hof.



Erbarmelijke omstandigheden

Controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zagen op 13 februari koeien onder erbarmelijke omstandigheden op stal staan. Er waren geen droge ligplaatsen en de dieren stonden in de mest. De watervoorziening was lek en daardoor had het vee geen schoon drinkwater. Ze konden zich verwonden aan scherpe attributen op het erf. Het voer was beschimmeld.



De boer is eerder voor dezelfde feiten veroordeeld in 2017 en 2018.