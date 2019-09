Expeditie Oost: blinde Henk uit Schuinesloot klaar voor de Amsterdam City Swim

"De zenuwen nemen toe want ondanks dat ik goed getraind ben, nemen de twijfels toe", aldus de goedlachse Henk van der Sar.

Lekker baantjes trekken

Samen met hem neem ik een duik in het binnenbad van zwembad de Kiefer in Dedemsvaart. "Ja Esther, zoals je merkt is het water hier rustig en hebben we één volledige baan helemaal voor onszelf. Dat is straks wel anders, en voor mij het moeilijkste van het geheel".

Schaapsherder Henk van der Sar (Foto: Esther Rikken)

De blinde sportieve enthousiaste Schuinesloter is in het dagelijks leven schaapsherder. Ook al vrij uniek want van der Sar leidt aan een aangeboren oogafwijking en is sinds tien jaar zijn volledige zicht kwijt.

"De Amsterdam City Swim doe ik samen met mijn begeleidster. Ellen komt uit Emmen en volgt een opleiding sport en bewegen. Zij heeft mij getraind en haar steun heb ik ook nodig tijdens het evenement zelf. We zwemmen los van elkaar, maar zij zal mij aanwijzingen geven, naar links, rechtdoor en ga zo maar door".

Één van de vele zwemtrainingen van Henk van der Sar (Foto: Marcus Ganzevles)

Alleen lukt het niet

In 2017 heb ik ook meegedaan en het is druk, smal en er is veel geluid. Dus voor mij enorm lastig. Maar ... ik ga ervoor, ik wil geld ophalen om de ziekte ALS te bestrijden én ik wil laten zien dat ik blind ben, maar niet gehandicapt".

Wij van Team Expeditie Oost hebben er vertrouwen in. Deze doorzetter gaat de twee kilometer zeker zwemmen, absoluut. "Henk, succes!".

Zwemmen in Dedemsvaart met Henk van der Sar (Foto: Esther Rikken)