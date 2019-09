Bewoners van door bliksem getroffen huizen in De Lutte moeten zeker weken uit huis

Het door bliksem getroffen woonblok aan de Zwaluwstraat in De Lutte is dermate beschadigd dat de bewoners voorlopig niet terug kunnen naar hun huis.

De getroffen gezinnen hebben tijdelijk onderdak gevonden bij familie of vrienden of in een hotel. Volgens een woordvoerder van woningcorporatie Domijn zal herstel van de woningen vermoedelijk weken en misschien zelfs maanden in beslag nemen.

Alle gasleidingen moeten worden vervangen. Hetzelfde geldt voor de elektrische installaties van de woningen.

Forse schade

Vandaag en morgen nemen technisch specialisten van de woningstichting de schade op. Woordvoerder Els Sans spreekt van een forse schade. "Meterkasten liggen eruit, plafonds kwamen naar beneden en tegels knapten van de muur."

De bliksem sloeg in in een boom die naast een hoekwoning stond. Via de schoorsteen vond de bliksem zijn weg naar de meterkast. Een drukgolf deed de rest. De schoorsteen is inmiddels ontmanteld. In een ander woonblok is alle elektra gesneuveld als gevolg van de inslag.

Vernietigende klap

De vernietigende klap viel in de nacht van woensdag op donderdag, tegen de klok van vijf uur. Henri Tank, projectleider bij Domijn, toont de schade in een van de woningen. "Deze deuren sluiten niet meer. De cv-ketel is defect."

Hij loopt door naar de badkamer. De glazen douchewand is doorboord door tegels die met kracht van de muur zijn gesprongen. "Je moet er niet aan denken dat dit overdag zou zijn gebeurd, dan vallen er echt gewonden."

Schade aan de gevel

In een van de slaapkamers hangt het gipsen plafond naar beneden en zwaait een losgesprongen gordijnroede voor het raam. De ramen kunnen niet meer open. Aan de buitenkant van het huis is te zien dat bakstenen in de gevel een paar centimeter zijn opgeschoven.

De woningcorporatie kan niet zeggen hoelang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Ze heeft toegezegd zich in te spannen voor de bewoners mocht er vervangende huisvesting nodig zijn.