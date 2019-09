Musicalaward voor Twents theaterspektakel Hanna van Hendrik

Het Twents theaterspektakel Hanna van Hendrik heeft de Musicalworld Award gewonnen in de categorie 'beste regionale productie'. Daarmee wint het van een andere Twentse productie, STORK!, die in dezelfde categorie was genomineerd.

De awards zijn uitgereikt door Musicalworld, een website gerund door een redactie van liefhebbers en kenners. De forumsite reikt jaarlijkse publieksprijzen voor musicals en muziektheaterproducties in Nederland en België uit. Bezoekers konden tot en met 31 augustus stemmen.

Johanna ter Steege

Johanna ter Steege bedacht Hanna van Hendrik en speelde de hoofdrol. Voor haar is deze award de kers op de taart. "Dit is natuurlijk hartstikke leuk. Een stukje waardering voor iedereen die heeft meegeholpen."

Maar ook voor de boeren, die centraal staan in het theaterspektakel, wilde Ter Steege graag winnen. "Zodat de boeren de aandacht krijgen die ze zo hard nodig hebben."

Precies een maand geleden werd de laatste Hanna van Hendrik gespeeld. "Dat was enorm afkicken", vertelt Ter Steege. "Het was zo'n gigantisch project. Alles ademde op een gegeven moment Hanna van Hendrik. Dus het duurde even om echt afscheid te nemen."

Hanna van Hendrik

In het Twentse theaterstuk wordt het verhaal verteld van boerin Hanna die in Tubbergen vecht tegen de ruilverkaveling. Hanna van Hendrik was in de maanden juni, juli en augustus te zien in Hangar 11 op Vliegveld Twenthe.

In totaal werden er 51 voorstellingen gespeeld en 47.500 kaarten verkocht. Toen Hanna van Hendrik stopte, stonden er nog duizenden mensen op de wachtlijst voor een kaartje.

Laus Steenbeeke

Er is meer Twents succes. Acteur Laus Steenbeeke, geboren en getogen in Borne, won de award voor beste acteur in een ondersteunende rol. Die kreeg hij voor zijn rol als Kolonel van Aerdenhout in Charley, de komische musical.