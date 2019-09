Optimisme en kritiek tijdens opening academisch jaar Universiteit Twente

De aanwezigen in gebouw De Waaier op het UT-terrein hoorden een enthousiaste Van der Chijs. "De UT heeft dit jaar ruim 12 procent meer studenten. Ik liep net over de campus en je merkt dat het een stuk drukker is. Om die aantallen op te vangen krijgen we 'ietsje' meer geld."

Vooral de opleidingen Computer Science (+50%), International Business Administration (+47%) en Communication Science (+41%) zijn populair en groeien het hardst.

Kritiek

Geld en (technische)studies is een jaarlijks terugkerend thema. "Het wordt tijd dat de regering inziet dat geld uittrekken voor techniek en innovatie geen kostenpost is maar een investering."

Volgens Van der Chijs verdienen technische opleidingen beter. "Techniek zorgt ervoor dat je ook in de toekomst je brood kunt blijven verdienen. Door zware infrastructuur, veel mensen en concurrentie uit het buitenland moet je blijven investeren."

Een goede ontwikkeling is volgens Van der Chijs het 'toekomstfonds' dat volgens geruchten in de maak is en waarin de overheid miljarden stopt om innovaties te bekostigen. "Van die 'taart' willen wij ook wel een stuk, vandaar dat we nu alvast onze 'vinger' opsteken."

Butterfly

Het thema van de opening van het academisch jaar was 'butterfly'. Hoe een kleine beweging iets groots teweeg kan brengen. Gastspreker in dat kader was Cees Links oud-student van de UT en uitvinder van, het nu niet meer weg te denken, Wi-Fi.