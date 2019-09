Werkstraf voor medewerkster die 80.000 euro verduisterde bij bedrijf in Almelo

Een 42-jarige medewerkster van een bedrijf in Almelo verduisterde tussen 2014 en 2017 ruim 80.000 euro van haar werkgever. Voor de rechtbank in Almelo eiste de officier van justitie een werkstraf van 240 uur en vier maanden voorwaardelijke celstraf.

De vrouw verscheen vanochtend niet voor de rechter. Ze mailde afgelopen nacht haar advocaat nog dat ze geen geld had om vanuit Brabant naar Twente te treinen, omdat ze dakloos is.

'Liefje van de baas'

Op het moment dat de vrouw geld verduisterde, had ze een relatie met de eigenaar van het bedrijf. Waarschijnlijk zat ze al die tijd al tot over haar oren in de financiële problemen. Nadat uitkwam dat ze jarenlang stiekem geld overmaakte naar een bankrekening die op naam stond van haar moeder, nam de politie een kijkje bij de koopwoning van de vrouw in Almelo.

Agenten troffen daar een zwaar verwaarloosde woning aan, met het onkruid hoog in de tuin. Binnen was het een grote rotzooi en de politie vond vier tassen vol ongeopende post. Bij onderzoek door een accountantsbureau bleek dat de administratie een grote puinhoop was.

De verdachte liep tegen de lamp toen de belastingdienst zich meldde bij het Almelose bedrijf. De vrouw had de verplichte afdrachten nooit betaald. De dienst wilde opheldering over de gang van zaken en legde meteen beslag op de rekening van het bedrijf. De vrouw werd op staande voet ontslagen.

#MeToo

Volgens de advocaat zat zijn cliënte in een soort van #MeToo-situatie. De vrouw had niet de opleiding die nodig was voor haar baan en vreesde voor haar baan. "Na jaren relatie werd ze aan de kant geschoven toen meneer een nieuwe relatie kreeg, maar na een paar maanden wilde hij toch wel weer een relatie met alle voordelen. Ze wilde dat eigenlijk niet, maar was afhankelijk van haar baan en deed het wel. Uiteindelijk gebeurde waar ze bang voor was. Ze werd ontslagen en raakte alles kwijt."

Als het aan de officier van justitie ligt, betaalt de vrouw het verduisterde bedrag tot op de laatste cent terug. Haar advocaat vroeg de rechtbank om de vrouw "de financiële duimschroeven niet aan te draaien. Ze heeft geen enkel perspectief en geen enkele instantie wil haar nog helpen."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.