De KUNST op zwART: Hengelose kunstenaars dekken uit protest hun beelden af

Volgens initiatiefnemer Guusje Beverdam was het tijd om actie te ondernemen. "De gemeente heeft geen cent over voor beeldende kunst en daarom vind ik dat het maar afgeplakt moet worden." Haar afgedekte kunstwerk 't Wiefie bevat een duidelijke boodschap:

"Kunst wordt gezien als een elitaire linkse hobby! U heeft geen recht op dit beeld! Pure geldverspilling!" Verder roept Beverdam op tot protesteren.

De boodschap van beeldend kunstenaar Guusje Beverdam (Foto: RTV Oost)

Meerdere kunstwerken afgeplakt

Verschillende kunstenaars volgden Beverdams voorbeeld. Inmiddels zijn in de Beursstraat, Lansinkesweg en Wemenstraat enkele beelden met zwart zeil, vuilniszakken en rood lint afgeschermd.

Ook Pier van Dijk bedekte zijn kunstwerk, een grote goudkleurige wenteltrap, om een statement te maken. "Voor de professionele beeldende kunst is hier een gebrek aan geld, ruimte en beleid. We zijn wat Hengelo betreft op een dieptepunt beland."

HeARTGallery

Beverdam is het daarmee eens. Want na de aangekondigde sluiting van HeARTGallery, is er volgens haar geen plek meer in de stad waar je als kunstliefhebber naartoe kunt. "En dat terwijl half Hengelo het hele land afreist om kunst te kijken. Als je mensen op bezoek krijgt weet je niet meer waar je ze mee naartoe moet nemen."

Voor het bestuur van HeARTGallery was de koek helemaal op. Eerder dit jaar vroeg de kunstgalerie het college nog om structurele financiële steun, maar dat verzoek werd afgewezen. "Eigenlijk was het vorig jaar ook al steeds hangen en wurgen om geld te krijgen."

HeARTGallery kreeg dit jaar al wel €25.000 van het college, maar dit geld was enkel bedoeld voor het organiseren van evenementen. "Maar wij hebben een kunstzaal waar schilderijen aan de muur hangen. En de gemeente wil geen geld geven voor stenen, muren of huisbazen. Toen hebben we gezegd 'dit redden we gewoon niet'."

Handtekeningen

De kunstenaars zijn nog niet klaar met hun actie. Ze roepen ook particulieren op om beelden die zij in hun tuin hebben staan, af te plakken.

"Verder wil ik zaterdag een handtekeningenactie houden in de stad. En dan hoop ik dat mensen die altijd naar moderne kunst kijken in musea, langskomen en hun handtekening zetten. Daar zou ik heel blij mee zijn", aldus Beverdam.

Gemeente Hengelo

De gemeente Hengelo laat in een reactie weten dat de kunstenaars hun punt gemaakt hebben. "We vragen ons wel af wat de inwoners van deze actie vinden. De meeste mensen zullen toch liever tegen een mooi kunstwerk aankijken dan tegen een lelijke zak."

Verder geeft de gemeente aan dat een kunstwerk in de openbare ruimte hun eigendom is. "We gaan er dan ook vanuit dat de kunstenaars daarom hun verantwoordelijkheid nemen en de zak zelf verwijderen."