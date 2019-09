Dit gebeurde er tijdens de sadistische gijzelingsactie in Almelo

Het moet een helse nacht zijn geweest voor het Almelose slachtoffer. Zo zegt hij te zijn gebrandmerkt en er werd gedreigd zijn teen af te knippen. En dat allemaal vanwege een conflict in het drugscircuit. De man zou er vandoor zijn gegaan met drie blokken cocaïne, uit een lading van 1400 kilo.

Martelnacht

De martelnacht vond plaats in het huis van één van de drie verdachten. Het slachtoffer was er door hen uitgenodigd. Naar eigen zeggen werd hij vervolgens vastgebonden, geblinddoekt en onder druk gezet. Hij moest vertellen waar 'de drugs en de wapens' waren. Ook moest hij verklaren over een drugsnetwerk, zegt hij zelf.

Wapens

Toen hij zijn mond hield, gingen de verdachten over op meer rigoureuze maatregelen, zegt het OM. Zo werd hem een kogel getoond, die ze 'door z'n flikker zouden schieten', als hij niets vertelde. Vervolgens werd een wapen doorgeladen. Ook dreigden ze een teen van hem eraf te knippen. Daarnaast hebben ze hem op z'n handen geslagen met een knuppel en een hamer, zegt justitie.

Tattoos

Meest opvallende is misschien wel dat het slachtoffer zegt door de gijzelnemers te zijn getatoeëerd. Zo zouden de letters 'ACAB' (All Cops Are Bastards) en 'HH' op zijn lichaam zijn gezet. 'HH' zijn de initialen van één van de verdachten. De buurvrouw aan de Pijlkruidstraat zou tegen de politie hebben gezegd: 'Ja, er is hiernaast inderdaad vannacht getatoeëerd.'

Het slachtoffer zegt in de folternacht meerdere keren naar zijn vader gebeld te hebben, smekend om hulp. Maar de vader nam zijn zoon op dat moment niet serieus.

Sporen

Volgens het OM is er veel bewijs tegen de verdachten. Zo is er dna van hen gevonden op een kniptang, een tatoeage-apparaat, een knuppel en blikken bier. Met die blikken zou richting het slachtoffer zijn gegooid. Ook werden er in de kliko achter het huis veel sporen gevonden van de geweldsexplosie. Zo lag er een bebloede doek in de bak. Volgens het OM de doek waarmee het slachtoffer zijn eigen bloed heeft moeten opdweilen. Ook lag de broek van het slachtoffer in de prullenbak.

Fantast

Volgens de verdediging van de verdachten heeft justitie niet veel in handen. Het dna is veelal gevonden op verplaatsbare objecten en hoeven niet per se die avond op die plek te zijn aangeraakt.

"Daarnaast lijken we te maken te hebben met een fantast als aangever", zegt advocaat Moszkowicz. "De aangever zegt de grootste coke-dealer van Rotterdam te zijn geweest. Zo vertelde hij dat 'ie onlangs nog 1,9 miljoen euro aan Colombianen moest betalen. Maar niets bij het slachtoffer duidt op rijkdom. Waarom zou dit verhaal dan wel kloppen?" Moszkowicz vertegenwoordigt twee van de drie verdachten.

Verder wijst Moszkowicz erop dat het slachtoffer eind mei nog geprobeerd heeft om de aangifte vrijwillig in te trekken. Maar justitie zegt daarvan: "Dat was allerminst vrijwillig. Het slachtoffer is benaderd door de verdachten. Dat verzoek om in te trekken was uit angst." Beide verdachten blijven vastzitten.

Biertje

De derde verdachte zegt 'alleen een biertje te hebben gedronken'. Toen hij weg ging na een uurtje, 'was het nog gezellig'. Justitie gelooft niet van zijn verhaal. "Het rammelt aan alle kanten." Maar volgens de rechtbank zijn er te weinig aanwijzingen om hem langer vast te houden. De verdachte mag het eindproces in vrijheid afwachten.

De volgende rechtszitting in deze ogenschijnlijk gruwelijke zaak, is halverwege november.