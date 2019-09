Systeem van Travers uit Zwolle al een week plat door virus

Travers verzorgt kinderopvang, welzijnswerk en is betrokken met culturele initiatieven zoals poppodium Hedon. Door de storing kunnen medewerkers niet bij digitale bestanden, intern overleggen of mails sturen. "Het is even lastig werken, maar de kinderopvang en het werk in de wijk gaat gewoon door", zegt Bos.

Verkeerde link geklikt?

Het is niet bekend wat voor type virus het is. Ook is niet duidelijk hoe het virus het computersysteem binnen is gekomen. "Het kan zijn dat een medewerker op de verkeerde link is gestaan, misschien komen we er nooit achter", zegt Bos.

Volgens de bestuursvoorzitter zijn er afgelopen jaar nog digitale veiligheidstests gedaan. "Daar kwam toen niets uit. Maar je weet nooit of je veilig genoeg bent tot blijkt dat je het niet bent."

"We gaan de beveiliging helemaal herzien en extra maatregelen nemen", zegt Bos. "We zijn nu druk bezig om het probleem op te lossen. Vanmiddag, uiterlijk morgen, doet alles het weer."