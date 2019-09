Veel vragen over de rol van politie en wethouder bij illegale bruiloft in Zwolle

Veel vragen over illegale bruiloft in Zwolse natuur (Foto: iStock / Getty Images Plus \ JenAphotographer)

D66 in Zwolle is overspoeld met reacties van inwoners die verontwaardigd zijn over een illegale bruiloft eind juni in natuurgebied de Noorderkolk in Zwolle. Bij die bruiloft werd vuurwerk afgestoken. Wethouder René de Heer was daarbij aanwezig. Ook de politie was er, maar er werd niet bekeurd.

Het bruidspaar werd nog wel streng toegesproken door de politie, weet Sonja Paauw. Zij is fractievoorzitter van oppositiepartij D66 in de Zwolse gemeenteraad en zegt nog nooit zoveel reacties gekregen te hebben van inwoners uit de stad over één onderwerp.

Mensen zeggen dat ze verbijsterd zijn dat er niet handhavend is opgetreden. Zij vragen zich af of dat is omdat de wethouder erbij was.

Natura 2000-gebied

De Noorderkolk maakt deel uit van het Natura 2000-gebied. Feesten en andere bijeenkomsten zijn op zo'n plek niet toegestaan. Wat er gebeurd is, roept veel vragen op bij inwoners en bij de politiek. Meerdere partijen hebben schriftelijk om opheldering gevraagd bij het gemeentebestuur. Met de antwoorden zijn de meeste partijen in de Zwolse gemeenteraad niet tevreden, zegt Paauw.

De wethouder zou niet hebben geweten dat het feest in een beschermd natuurgebied werd gehouden. Ook wist hij niet dat er geen vergunning was voor het feest. De gehele oppositie wil maandagavond een debat over het feest op het schiereiland. Ook de coalitiepartijen GroenLinks en de PvdA steunen dat debat.