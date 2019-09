Jan Willem Wiggers waarnemend burgemeester Hardenberg

Jan Willem Wiggers is door commissaris van de Koning Heidema aangesteld als waarnemend burgemeester van Hardenberg. Wiggers is nu nog burgemeester van Hattem. Wiggers zal de komende tijd de plek vullen die Peter Snijders achterlaat, nu hij op 16 september burgemeester van Zwolle wordt.

De 63-jarige Wiggers is sinds 2008 burgemeester van Hattem en was daarvoor vier jaar wethouder in Zwartewaterland. Daarvoor was hij onder meer werkzaam als teamleider Openbaar Bestuur bij de provincie Overijssel. Hij begint 24 september als waarnemend burgemeester in Hardenberg.

De aanstelling is voor de periode dat de burgemeesterspost in Hardenberg vacant is. Dat is naar verwachting tot de zomer van 2020. Hardenberg start dit najaar de procedure om tot een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester te komen.

Hattem

In Hattem ontstaat een burgemeestersvacature door het vertrek van Wiggers. De commissaris van de Koning van de provincie Gelderland zal in overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Hattem een waarnemend burgemeester benoemen.