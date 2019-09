Eerste stalen 3D-geprinte brug ter wereld naar Universiteit Twente

De brug van twaalf bij vier meter arriveert vandaag met speciaal vervoer op de UT voor de laatste constructietests. Het volledige draagvermogen van de brug wordt deze maand getest onder leiding van Imperial College London. De UT gaat de bruggen met 17 ton verzwaren om te zien hoe ver de constructie doorbuigt.



Daarna blijft de brug nog twee maanden op de campus voor het ontwerpen, ontwikkelen en testen van het sensornetwerk dat op de brug wordt geïnstalleerd.

"Voor ons is dit heel speciaal, want het is natuurlijk een hele bijzondere brug", zegt professor André Dorée van de UT. "Als je kijkt naar de vorm, het is heel organisch vorm, niet zo strak als een normale brug. Het is op een hele bijzondere manier gemaakt en daardoor zie je dat je een soort combinatie hebt van de drie belangrijke opleidingen in onze faculteit. Het is heel mooi ontworpen en met staal geprint, heel bijzonder voor deze afmetingen."



Naar de UT

De test van het draagvermogen had volgens Dorée ook in Amsterdam uitgevoerd kunnen worden. Maar omdat de brug daarna toch naar Enschede zou komen, werd ervoor gekozen de brug direct naar Enschede te vervoeren.



"Steeds meer eigenaren van bruggen vragen zich af hoe bruggen het doen. En daardoor worden er steeds meer sensoren op allerlei constructies geplaatst. Onze belangrijkste taak is, nadat de brug goed getest is, sensoren erop te zetten en kijken wat je allemaal op de brug aan sensoren kunt zetten."



Lopen, niet rijden

Over de brug rijden, is volgens Dorée niet mogelijk. "Dan had de brug nog veel groter moeten zijn. Als de brug klaar is, dan wordt het een voetgangersbrug in Amsterdam. En die data komt terug bij ons."