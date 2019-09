Jenthe Mertens nieuwe rechtsback Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles heeft enkele uren voor het sluiten van de transfermarkt toch nog een nieuwe rechtsback gevonden. Jenthe Mertens komt over van OH Leuven.

De 19-jarige Belg tekent in Deventer een contract voor één seizoen met een optie voor nog een jaar.



Bij Leuven kwam hij al twintig keer in actie in een officiële wedstrijd van het eerste elftal, maar door de komst van enkele nieuwe spelers was zijn uitzicht op speeltijd voor het huidige seizoen kleiner geworden.

"Ik ben nu op een leeftijd aangekomen waarop ik minuten moet maken om me verder te ontwikkelen. Go Ahead Eagles kende ik al toen ik van de interesse hoorde. Ze hebben toch recent enkele jaren Eredivisie gespeeld", aldus Mertens. "Verder heb ik appcontact gehad met Sam Hendriks (oud-spits van Go Ahead Eagles, die nu bij Leuven speelt, red.) en de huidige keeperstrainer Harmen Kuperus, die ook bij OH Leuven actief is geweest. Zij waren ook heel positief."

Go Ahead Eagles was nog op zoek naar een nieuwe rechtsback, omdat Wout Droste onlangs zijn kruisband heeft gescheurd en dit seizoen niet meer in actie zal komen.