Skiër Steffan Winkelhorst zet punt achter loopbaan

"Ik merkte dat ik niet meer genoot van het proces. Het kostte me moeite om de trainingen te doen en ik haalde er te weinig voldoening uit", constateert Winkelhorst.

Financiering

Ook was het moeilijk om de financiering rond te krijgen. Daar waar concurrenten beschikken over een vaste serviceman die de ski's prepareren, is dat voor Winkelhorst niet weggelegd. "Mijn eigen ski’s doen vind ik niet erg, maar het kost wel weer twee uur per dag. Die tijd kan ik niet besteden aan trainen of herstellen."

Olympische droom

Het was de droom van Winkelhorst om als eerste Nederlander in vijftig jaar deel te nemen aan de Olympische Spelen op het onderdeel alpineskiën. Die droom moet hij nu laten varen. "Topsport is ontzettend mooi, maar het vergt fysiek en mentaal ontzettend veel van je. Al die jaren knokken tegen de grote landen. Iets proberen te bereiken wat bijna geen Nederlander ooit heeft gepresteerd en dat met minder middelen. Dat ik dit niveau heb bereikt is al uniek en daar mag ik trots op zijn!"

Miljoenen kijkers

Winkelhorst werd verschillende malen Nederlands kampioen en is de eerste Nederlander die een zege in de Continental Cup behaalde. Een ander hoogtepunt was zijn 29e plek na de eerste run op een WK. "Dat ik de tweede run als tweede mocht starten, voor de ogen van 30 000 mensen in het stadion en miljoenen mensen thuis voor de tv, blijft toch wel een van de mooiste momenten uit mijn carrière."