OM onderzoekt illegaal huwelijksfeest; Zwolse wethouder in verlegenheid

Het Openbaar Ministerie en de provincie Overijssel doen onderzoek naar een feest dat eind juni illegaal plaatsvond in het natuurgebied Noorderkolk bij Zwolle. Het gaat om een bruiloft waarbij wethouder René de Heer speciale gast was. Hij is door het bruidspaar ernstig in verlegenheid gebracht. Te meer omdat op het feest ook illegaal vuurwerk werd afgestoken.

De wethouder is een bekende van de bruidegom en was daar om te speechen, zo verklaarde hij maandagavond aan de gemeenteraad. De locatie van het feest kreeg de wethouder pas op het laatste moment door. Toen hij arriveerde, had hij geen idee dat er geen vergunning voor het feest was. De organisatie was in handen van een beveiligingsbedrijf die ook in opdracht van de gemeente werkt.

Daar komt bij dat de wethouder ook niet wist dat het feest in een Natura 2000-gebied werd gehouden. Daarvoor heeft hij zijn verontschuldiging aangeboden aan de raad. Als hij alle omstandigheden van te voren had geweten, was hij daar niet naartoe gegaan en had hij het bruidspaar geadviseerd om het feest af te blazen.



Beschermd natuurgebied

De Noorderkolk is van de gemeente Zwolle. Maar omdat het om een beschermd natuurgebied gaat is de provincie Overijssel toezichthouder. Volgens wethouder William Dogger had het bruidspaar in 2018 al bij de gemeente geïnformeerd naar de mogelijkheden voor een bruiloft op die plek. Het werd hen meteen duidelijk dat dit niet kon. Volgens de provincie hebben het bruidspaar en het beveiligingsbedrijf strafbare feiten gepleegd. Daarom is het Openbaar Ministerie (OM) ingelicht en ook die gaat onderzoek doen.

Recreëren bij de Noorderkolk is toegestaan, zo legde wethouder Dogger uit, zolang er geen rommel wordt achtergelaten en er geen schade wordt aangebracht. Handhaving van illegale feesten is erg ingewikkeld. Er zijn opsporingsambtenaren van de gemeente geweest en van Landschap Overijssel. Maar deze ambtenaren zijn niet bevoegd om op te treden. De enige die dat wel kunnen zijn de buitengewoon opsporingsambtenaren van de provincie. Maar die zijn daar niet geweest omdat ze vrij waren in dat weekend.



Geluidsoverlast

Ook de politie die kwam kijken, had een einde aan het feest kunnen maken. Er waren meldingen van geluidsoverlast. De agenten traden niet op, omdat de orde en veiligheid niet in het geding waren. Ook wilden de agenten het feest niet uit de hand laten lopen als zij daar abrupt een einde aan zouden maken.



Daar kwam bij dat de politie prioriteit gaf aan zaken die er in de stad aan de hand waren. Wethouder Dogger legde uit hoe ingewikkeld handhaving van een dergelijk illegaal feest is en beloofde dat daar verbetering in komt. Dit najaar presenteert hij namens het college daarover een plan.

Toch stelden meerdere raadsfracties kritische vragen over het huwelijksfeest. Er zijn vaker illegale feesten in die omgeving geweest waar de politie wel een einde aan heeft gemaakt. Het ging in dat geval om feesten met luidere muziek waar veel meer overlast was.



Integriteit

Door sommige fracties werd de integriteit van wethouder De Heer even in twijfel getrokken. Er ontstond een beeld van vriendjespolitiek. Als je vrienden bent met de wethouder, dan wordt er niet gehandhaafd. Maar zowel René de Heer als William Dogger bestrijden dat.



Met uitzondering van de SP accepteerden de raadsfracties de uitleg en zeggen nog steeds vertrouwen te hebben in het college. Het debat over de situatie duurde tot bijna twee uur vannacht.