FC Twente huurt 19-jarige verdediger van Manchester City

"Joel is een lichtvoetige verdediger die achterin op de meeste posities uit de voeten kan", weet technisch directeur Ted van Leeuwen. "We kwamen in aantallen sowieso verdedigers te kort, dus waren we blij dat zowel Joel als Manchester City open stond voor een huur."

De Engelsman zit al jaren in de jeugdopleiding van City. Tot een optreden in het eerste elftal is het nog niet gekomen. Latibeaudiere maakt ook deel uit van Engeland onder 20, dat donderdag tegen het Nederlands beloftenelftal oefent.



De nieuwste aanwinst zal zich daarom pas in de loop van volgende week op het trainingsveld van FC Twente melden.