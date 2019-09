De Oosttribune in het kort: "Verhulst is al acht maanden geen puntenpakker"

Een succesvol weekend voor de eredivisieclubs, want FC Twente, Heracles en PEC Zwolle wonnen allemaal. Alleen Go Ahead Eagles viel uit de toon met een nederlaag bij FC Eindhoven. Daarnaast ging het natuurlijk over Deadline Day.

Heb je de uitzending gemist? In de video bij dit bericht zie je de hoogtepunten in vijf minuten. De hele uitzending is te bekijken via de Facebookpagina van RTV Oost Sport.

Podcast

Iedere maandag is er ook een Oosttribune-podcast, waarin de sportverslaggevers RTV Oost het wel en wee van het Overijsselse voetbal bespreken. In aflevering 5 schuift ook sportjournalist Herman Nijman van De Stentor aan bij Tijmen van Wissing en Nico Wantia. De podcast is te beluisteren via apps als Apple Podcasts, Spotify en Stitcher.