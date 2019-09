Justitie heeft nieuwe getuige tegen bende van Twentse 'Godfather'

Er is een nieuwe getuige opgestaan tegen de niets ontziende Twentse drugsbende, die volgens justitie onder leiding staat van 'godfather' Simo D. De nieuwe getuige - die anoniem wil blijven - zegt dat hij en zijn familie meerdere keren met de dood zijn bedreigd door de bende. Zo is zijn huis beschoten en is volgens hem geprobeerd het huis van zijn moeder in de brand te steken. Ook zou er een prijs van 150.000 euro op zijn hoofd zijn gezet door Simo D.

De man heeft vandaag voor het eerst verklaringen afgelegd op het politiebureau van Almelo. Nu doet hij zijn verhaal aan RTV Oost. Justitie maakt in de omvangrijke zaak al gebruik van een kroongetuige. Die heeft ook veel verklaringen afgelegd over verschillende verdachten.

Vendetta

De nieuwe getuige zegt jarenlang middenin een vendetta te hebben gezeten tussen verschillende drugsbendes in de regio. Volgens justitie vechten verschillende kampen, waaronder de groep van Simo, om de markt van de drugshandel in Twente en omgeving. In 2017 kwam de vete tot een hoogtepunt, met een golf aan geweldsuitbarstingen in Twente tot gevolg. Volgens justitie heeft Simo D. er meedere 'hitmen' voor ingehuurd.

Moordpogingen

Verschillende mensen en panden zijn beschoten. Ook werden er branden gesticht en ontkwamen twee Almelose vrouwen ternauwernood aan de dood, nadat er brandbommen bij hen naar binnen waren gegooid. Voor het uitvoeren van deze moordpogingen zijn al verschillende mannen veroordeeld en heeft justitie nog meer verdachten op het oog.

Zo werden dit jaar drie mannen veroordeeld voor het gooien van de brandbommen in Almelo. Hun straffen liepen op tot 16 jaar cel. Eén van die drie mannen wordt samen met zijn broer ook verantwoordelijk gehouden voor zeven moordpogingen in opdracht van Simo D. De rechtbank buigt zich daar dit najaar over.

Ik vlucht niet! Als het mijn tijd is, dan is dat zo nieuwe getuige

Meer geweld

Maar volgens de nieuwe getuige zijn deze broers (die bekendstaan als 'De Wolfjes') verantwoordelijk voor veel meer geweld en bedreigingen. "En daar mogen ze niet mee wegkomen." Zo zouden ze een grote kei door een ruit van zijn broers' huis hebben gegooid. De kei miste een klein kind maar op een haartje.

De jongste van de Wolfjes zou ook verantwoordelijk zijn voor brandstichting bij de moeder van de getuige. "Zij slaapt beneden, omdat ze niet goed ter been is. En middenin de nacht werd ze wakker van een flits. Het bleek dat er brandstof door de brievenbus naar binnen was gespoten, die vervolgens tot ontbranding was gebracht. Het gordijn bij de voordeur vatte direct vlam", vertelt de getuige.

Gegil

"Gelukkig sliep mijn zus die nacht bij m'n moeder en die had bij de voordeur al een gieter klaargezet om de volgende ochtend de planten voor de deur water te gaan geven. Zij werd na gegil van mijn moeder wakker en heeft de brand kunnen blussen. Je moet er niet aan denken wat er gebeurd was als mijn zus daar niet was geweest."

De nieuwe getuige zegt zeker te weten dat het jongste 'Wolfje' achter de aanslag zat. "Zijn postuur is herkend en de werkwijze en het tijdstip waren hetzelfde als bij de andere aanslagen. Daarnaast vonden de moordpogingen telkens om de week plaats. Deze past precies in het rijtje." De moeder heeft destijds wel aangifte gedaan, maar de politie kon de dader of daders niet acherhalen.

Prijs op het hoofd

"Daarnaast weet ik zeker dat ze mij moesten hebben", zegt de nieuwe getuige. "Die kei is door de ruit gegooid bij m'n broer en daarnaast is het huis van mijn ex in Almelo beschoten. Zij was gewoon thuis hè, met ons zoontje! Die gasten zijn echt knettergek. Ook heeft Simo een prijs van 150.000 euro op mijn hoofd gezet", zegt de getuige. "Maar ik vlucht niet. Als het mijn tijd is, dan is dat zo. Dan ben ik weer bij mijn vader."

Mr. Sosa

De vermeende opdrachtgever van de aanslagen, Simo D., zit in een Duitse cel. Hij is daar veroordeeld voor drugshandel. Vanuit de gevangenis communiceert hij via mobieltjes. Hij gebruikt verschillende programma's als Snapchat en Messenger, onder aliassen als GF (Godfather), Mr. Sosa en SosaSosa.

Als Simo over een paar maanden vrijkomt in Duitsland ontvangt justitie in Nederland hem met open armen. Hij wordt dan direct vastgezet, om hem te kunnen vervolgen voor het leiding geven aan een criminele organisatie, het geven van moordopdrachten en drugshandel.

Verkeerde doelwitten

Bij veel van die moordpogingen ging het verkeerd en werd niet het juiste doelwit geraakt. Zo werd een kapper in Enschede in brand gestoken, maar dat bleek de verkeerde man. Simo wilde volgens getuigen graag de kapper in de fik, omdat die seks zou hebben gehad met zijn vrouw.

Rond hetzelfde tijdstip, begin 2017, werd aan de Ruischenborchstraat in Enschede ook de verkeerde beschoten. De man werd acht keer geraakt, maar overleefde wonderwel. De oudste van de Wolfjes wordt door justitie als dader van twee bovenstaande moordpogingen gezien.

In mei 2017 werd een Enschedeër met zes kogels beschoten in Gronau. Het slachtoffer werd vier keer geraakt. Hij was een bekende in de drugswereld. De kogels die er gevonden zijn, zijn afgeschoten uit een wapen, waarop dna van het jongste Wolfje zat. Het vuurwapen werd eind vorig jaar gevonden in een Volkswagen Scirocco, die door de politie in beslag was genomen. In een verborgen ruimte van de wagen lagen meer wapens.

Tekst gaat verder onder deze video met beelden van de beschieting van een huis aan de Enschedese Benkoelenstraat.

Beschietingen

De jongste Wolf wordt ook verdacht van vier beschietingen met een automatisch wapen op huizen en een shishalounge in Enschede en Almelo. Eén van die huizen werd bewoond door de ex en het zoontje van de nieuwe getuige. Volgens het OM zijn het allemaal pogingen tot moord.

In de panden, behalve shishalounge LuxXx, waren op dat moment mensen aanwezig. De beschietingen waren allemaal in dezelfde nacht, 19 september 2017. Het automatische wapen dat hoogstwaarschijnlijk bij deze moordpogingen is gebruikt, lag ook in de Volkswagen Scirocco.

De rechtszaken tegen de 'Wolfjes' zijn dit najaar gepland. Onbekend is of de nieuwe getuigenissen vertraging veroorzaken. De zaak tegen vermeend bendeleider Simo D. volgt later.