Oud-wethouder Jan Bugter van Deventer overleden: "Een echte Deventer jongen"

Verslaggever Bart Kieft in het lunchprogramma Sarah over Jan Bugter

Eerst als opbouwwerker, daarna als PvdA-raadslid en vervolgens als wethouder werkte Jan Bugter decennialang 'met grenzeloze liefde' aan zijn stad Deventer.

Groot sociaal hart

Dat deed hij met een groot sociaal hart. Betaalbare woningbouw op alle plekken in de stad was daar een uiting van. Maar ook de invoering van de zogenoemde Bugter-banen; het creëren van maatschappelijk nuttig werk voor werklozen. Het kreeg een landelijk vervolg in de zogenoemde Melkert-banen.

In een rouwadvertentie in dagblad De Stentor roemt het gemeentebestuur van Deventer onder meer ook zijn verbindende kracht tussen gemeente en bedrijfsleven. "Als wethouder economie bouwde hij de verwaarloosde relatie met het bedrijfsleven op tot een modern partnership."

Graag gezien

Bugter was ook na zijn politieke afscheid een veel en graag geziene gast in het maatschappelijke leven in Deventer. Eerst als directeur van Sallcon. Later was hij onder meer actief als lid van de Raad van Toezicht van hogeschool Saxion en zat hij in de Raad van Commissarissen van de N.V. Bergkwartier.

Ook was Bugter jarenlang een vaste gast op het terras van toenmalig stadscafé Floors, het huidige bar-kitchen ZUS. Daar zat Bugter, humorvol en welbespraakt, vaak op maandagochtend met GA Eagles-coryfeeën Harry Elbers, Bob Maaskant en wijlen Cees van Kooten.