Risicodeskundige over stalbranden: 'Stalkeuringen zijn verbeterd, maar nog een slag te slaan'

"De boeren keuren de elektrische installaties, maar ze keuren niet alles. Ventilatoren worden soms maar één keer in de drie jaar gekeurd. Die draaien vervolgens non-stop. Niet alle keurmeesters nemen de ventilatoren bij hun rondje mee", legt Burghgraef uit.

De redenen voor het niet keuren zijn volgens de risicodeskundige van praktische aard. "Ze kunnen er niet bij of ze kunnen niet worden stopgezet."

Op volle toeren

Het aantal stalbranden lijkt elk jaar toe te nemen. Uit cijfers van Stichting Wakker Dier blijkt dat in Nederland dit jaar al bijna 180.000 dieren om het leven zijn gekomen bij stalbranden. Dat is nu al meer dan vorig jaar. De branden zijn vooral in augustus. Net als vorige maand, toen stallen in Staphorst, Mastenbroek en Markelo in brand stonden.

Dat het aantal stalbranden vooral in de warme zomermaanden lijkt toe te nemen, is volgens de specialist te verklaren. "Statistisch gezien is het al jaren stabiel. Maar in augustus is het vaak wat warmer en draait alles op volle toeren in zo’n stal. Dus dat er in die maand wat meer branden zijn, is wel verklaarbaar."

Maatregelen van minister

Minister Carola Schouten komt met maatregelen tegen de branden. Zo moet er meer voorlichting voor de boeren komen en een extra keuring op elektra. Volgens Burghgraef is vooral de voorlichting nuttig. "Boeren willen alles goed doen. Ze willen ook kwalitatief goede apparatuur kopen. Maar als verkopers een minder product als evengoed maar tegen een lagere prijs verkopen, kijken de boeren naar de prijs."

Toch ligt het volgens de risicodeskundige niet alleen aan de installaties. "Er zijn ook boeren die in hun stal lassen of slijpen. Dat hoort niet thuis in een stal, daar kunnen ze wel zelf wat aan doen."

"Het is bewustwording", vervolgt hij. "Want de boeren willen het echt wel goed doen. Geen enkele boer wil brand."