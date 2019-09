Campings Overijssel stromen leeg: "Het was een heerlijk seizoen"

Campings in Overijssel hebben een goed zomerseizoen gedraaid. "Het begon met Pasen met een vol zwembad én mooi weer en het is eigenlijk net gestopt. Geweldig", zegt Bianca Veneklaas van camping De Holterberg in Holten.

Het is het geluid dat je ook hoort bij andere campings in de provincie. Veneklaas, ook verbonden aan branche-organisatie RECRON: "In Overijssel doen we goed mee. We hebben ons de laatste jaren goed laten zien en hebben ook dit seizoen weer goed gedraaid. De totale tendens is positief."

Rust en vertrouwen

Oorzaken kan Veneklaas ook aangeven. Ten eerste de weersomstandigheden. "Mensen beginnen de zomer in Nederland voorzichtig weer een beetje te vertrouwen als het om het weer gaat", zegt ze. "Daarnaast is de onrustige situatie op veel plekken in de wereld voor veel mensen een reden om in eigen land te gaan kamperen. Dat geeft rust en vertrouwen."

Voor Veneklaas en haar man begint nu een nieuw seizoen op de camping. "De rust begint langzaam terug te keren. Dat geeft ons de ruimte om na te denken over keuzes die we voor volgend jaar willen maken. Waarin investeren en wat heeft onderhoud nodig bijvoorbeeld? En zelf op vakantie, maar dat gebeurt pas in december. Eerst mag ons personeel weg!"