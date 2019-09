Hoogwaterkering Kampen wordt aangepakt, maar dat levert wel verkeersoverlast op

Het waterschap Drents Overijsselse Delta vervangt de komende zes weken vijf oude klepkeringen in de hoogwaterkering Kampen-Midden. Ze worden vervangen door waterkeringen met schotbalken, die ook al elders langs de IJsselkade in Kampen dienst doen.

Een omvangrijke klus, want de kleppen - die één voor één uit het wegdek gehaald worden - wegen vijfduizend kilo per stuk. De werkzaamheden duren zes weken en geven veel verkeersoverlast. Er zijn meerdere omleidingen voor het personenvervoer en het vrachtverkeer moet via een alternatieve route richting binnenstad. Om de winkels te kunnen bevoorraden mogen ze tijdelijk over de Stadsbrug rijden.

Storingsgevoelig

Omdat de twintig jaar oude klepkeringen storingsgevoelig zijn en regelmatig onderhoud vragen, zorgen ze jaarlijks voor veel verkeersoverlast. Daarom heeft het waterschap besloten om ze voor ruim 800.000 euro helemaal te vervangen door schotbalken.

Uit onderzoek is gebleken dat een schotbalkkering net zo waterveilig is als een klepkering. Schotbalkkeringen hebben ook nauwelijks onderhoud nodig. In tegenstelling tot de klepkeringen, die bij hoogwater met één druk op de knop omhoog komen, moeten de schotbalken wel handmatig opgebouwd worden.

Volgens woordvoerder Jaap Ruiter van het Waterschap Drents Overijsselse Delta is dat geen enkel probleem. "Onze hoogwaterbrigade is goed getraind en is in staat om in geval van calamiteiten, de waterkering met schotbalken binnen vier uur op te bouwen." Bovendien is de schotbalkkering iets betrouwbaarder omdat zich geen technische storingen voor kunnen doen.

Grote zandzakken voor noodgevallen

Tijdens het vervangen van de klepkeringen hoeven de inwoners niet bang te zijn voor natte voeten. "Mocht het water in de IJssel plotseling stijgen, dan hebben we aan de overkant van het water tijdelijk een groot aantal zogenoemde big-bags met zand staan, om in geval van nood op de ouderwetse manier de kade en dijken te versterken tegen het opkomende water", aldus Jaap Ruiter van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.