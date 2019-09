Enschede Marathon krijgt definitief bronzen label van IAAF, Melief directeur

De Enschede Marathon beschikt bij de editie van komend jaar definitief over het bronzen label van de Internationale Atletiek Federatie. Dat label is een internationaal kwaliteitskenmerk en daardoor kunnen atleten punten behalen om mee te doen aan wereldkampioenschappen en Olympische Spelen.

De organisatie werd al voor de editie van dit jaar benaderd voor de toekenning van de bronzen status. Tijdens de wedstrijd van dit jaar werd de internationale erkenning dus erkend en werd de toekenning definitief.

Voorwaarden

"Er zijn nogal wat voorwaarden waar je aan moet voldoen", zegt Sandra Melief namens Enschede Marathon. "Zo zijn er hoge eisen met betrekking tot het deelnemersveld. Er moeten bijvoorbeeld zowel nationale als internationale topatleten aan de start staan. Maar ook het parcours moet officieel gemeten zijn, de faciliteiten voor de deelnemers moeten van hoge kwaliteit zijn en dienen er meer tijdregistratiematten te liggen. Daarnaast vindt er vooraf aan de wedstrijd een Technical Meeting plaats en worden er verplichte dopingcontroles uitgevoerd."

Erkenning

"We werken met z’n allen het hele jaar door kei- en keihard om een geweldig evenement neer te zetten. Dan is een dergelijke erkenning voor ons het bewijs dat we het gewoon goed doen met z’n allen. Het is ook goed nieuws voor de deelnemers, want die weten dat ze meedoen aan een evenement dat op alle fronten van hoog niveau is."

Melief marathondirecteur

Daarnaast is er ook organisatorisch nieuws bij de marathon. Voorzitter Bas Hulsbergen moest dit jaar kort voor de wedstrijd stoppen in verband met gezondheidsproblemen. Daarna is er gekeken naar de organisatiestructuur en is er gekozen om naast een voorzitter ook een marathondirecteur aan te stellen. Dat is Melief geworden. De rol van voorzitter wordt overgenomen door vice-voorzitter Jetse Eringa.