Björn Kuipers fluit bij terugkeer duel van GA Eagles tegen Excelsior

De wedstrijd is zaterdagavond om 20.45 uur. De wedstrijden in de 1e divisie zijn deze speelronde verdeeld over het weekend in verband met de interlandonderbreking in de eredivisie. Overigens is er ook geen volledige speelronde in de KKD omdat de clubs de keuze hadden om wel of niet in actie te komen tijdens interlandweken. Dit is het volledige programma in de Keuken Kampioen Divisie.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33