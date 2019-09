Anna van der Breggen zesde in proloog Boels Ladies Tour

Anna van der Breggen is vanmiddag zesde geworden tijdens de proloog van de Boels Ladies Tour. De Zwolse kwam tot een tijd van 5.13 minuten in Sittard.

De winst ging naar landgenote Annemiek van Vleuten in 5.04. De Duitse Lisa Klein werd tweede in 5.10 en Lucinda Brand eindigde als derde in 5.11. Favoriete Ellen van Dijk ging onderuit en was daardoor kansloos voor de zege.

Live op TV Oost

Morgen is de eerste 'gewone' etappe. Die gaat van Stramproy naar Weert. Vrijdag doet de Ladies Tour onze provincie aan. Dan is de start en finish in Nijverdal. De Ladies Tour duurt tot en met zondag. De wedstrijd is elke dag live te zien op TV Oost.