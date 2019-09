E-team in het leven geroepen om dode egels in kaart te brengen

Ieder jaar worden er tientallen egels doodgereden in Nederland. Om beter in kaart te krijgen om hoeveel egels dat gaat bestaat er het egelteam (e-team) van Egelwerkgroep Nederland.

"We weten nog niet zo veel over egels. Het is best een geheim dier, je ziet hem niet zo vaak. Wel weten we dat het verkeer een grote invloed heeft op de egelpopulatie", aldus Merel Klaarmond van Egelwerkgroep Nederland.

E-team

"Het e-team bestaat uit forenzen die onderweg naar hun werk bijhouden hoeveel dode egels er op of langs de weg liggen. Ze noteren die plekken, zodat wij weten waar de knelpunten zijn. Daar kunnen we dan ook maatregelen nemen, zoals het bouwen van een tunneltje onder de weg, waardoor egels onder de weg door kunnen lopen", zegt Klaarmond.

William van der Veen uit Dalfsen zit ook in het e-team. "Het is een kleine moeite om het aantal dode egels te melden. Als ik mensen met die informatie kan helpen, dan doe ik dat graag", aldus Van der Veen.

"Ze springen meteen in het oog"

"Zodra er een egel langs de weg ligt zie je dat meteen. 's Morgens liggen ze vaak nog midden op de weg en anders zie je ze wel aan de zijkant liggen."

"Ik ben nu drieënhalve maand aan het tellen. In die periode heb ik in totaal tien verschillende egels gezien. Ik noteer de plek waar ik er een zie liggen en aan het einde van de maand vul ik al mijn informatie in op de bijbehorende formulieren."

Zelf ook tellen?

Iedereen die regelmatig een route rijdt, kan zich aanmelden voor het e-team via de Egelwerkgroep. Als je af en toe een egel ziet liggen of een losse melding wil doen kun je dat doen via www.waarnememingen.nl

Egelweekend

In het weekend van 14 en 15 september komt er meer aandacht voor de egels. Er is dan een landelijke egeltelling. Voor meer informatie kun je kijken op de website van de Egelwerkgroep.