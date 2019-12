Pleegouders Léon en Sandra na een jaar pleegouderschap: 'We denken nu na over een tweede'

Léon en Sandra blikken niet alleen positief terug op hun eigen rol als pleegouders, maar nog belangrijker, ze zijn ook positief over hun pleegzoon Harold.

"Je ziet hem stappen maken, je ziet hem uitbloeien tot een superleuk manneke", ziet Sandra. "We zijn echt dol op hem en hij hoort er helemaal bij".

Moeder blijft moeder

De moeder van Harold is door ziekte niet in staat om voor hem en zijn broertje te zorgen. Harold heeft wel wekelijks contact met zijn moeder, en Sandra houdt haar van alles op de hoogte.

"Ze hoort er gewoon bij, dat is een onbreekbare band. Ze wil graag betrokken zijn en wij geven haar de ruimte om dat te doen", zegt Sandra. Toen Harold mocht afzwemmen zat zijn moeder vooraan in het zwembad.

Harold mist zijn moeder wel, maar hij weet ook dat het voor hem nu beter is in een pleeggezin. Hij kwam binnen met een achterstand op school, en is nu juist een vlotte leerling. In een spreekbeurt heeft Harold zijn klasgenootjes van alles verteld over pleegzorg: "Ik vond het niet lastig om het te vertellen, ik beeldde me in dat het een ander kind is".

We hebben nog zoveel meer in ons om te geven pleegmoeder Sandra

Gezinsuitbreiding?

In de documentaire waren Leon en Sandra heel stellig: ze hadden maar ruimte en tijd voor één pleegkind. Maar nu het zo goed gaat met Harold denken ze toch al aan een tweede. "We mogen dit nu een jaar doen, en we zien onszelf, maar vooral ook Harold groeien. We hebben nog zoveel meer in ons om te geven, dat kunnen we misschien ook een ander kind bieden".

Een extra plek zou welkom zijn want In heel Overijssel is nog altijd een tekort aan pleegouders. Voor meer informatie over pleegzorg kan je terecht bij onder meer Trias, Jarabee of Timon.

Hier kan je de documentaire 'De geboorte van een pleeggezin' uit 2018 terugkijken.