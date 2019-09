OM eist taakstraffen tegen twee Enschedeërs voor rellen tijdens inval Vak-P

Een 25-jarige FC Twente-supporter heeft geen idee wat hem bezielde toen hij uit zijn slof schoot bij de rellen rond de inval in het supportershome van Vak-P in 2017. Dat zei de man vandaag voor de rechtbank in Almelo. De officier van justitie eiste een werkstraf van 160 uur tegen de man. Tegen een andere verdachte, een 36-jarige plaatsgenoot, is tachtig uur geëist. De man verscheen zelf niet voor de rechter.

Op 6 april 2017, tijdens de thuiswedstrijd tegen PSV viel een grote politiemacht binnen bij het supportershome van Vak-P in de Grolsch Veste. Het doel van de actie was een zoektocht naar drugs, maar het liep al snel uit de hand. Bezoekers van Vak-P probeerden 'hun home' terug te veroveren, aldus de officier van justitie.

Verwarring in het stadion

Tegelijkertijd met de inval werd er, tot grote consternatie van politie en justitie, in het stadion omgeroepen dat iedereen naar buiten moest. In de verwarring die daardoor ontstond braken er rellen uit bij supportersvak van de fanatieke aanhang. Supporters schopten en beukten tegen de rolluiken van het supportershome terwijl buiten het stadion de ME werd uitgedaagd en aangevallen. Agenten werden met riemen geslagen en bekogeld met kliko's en stenen.

Tijdens de rechtszaak bleek dat er tijdens de ongeregeldheden ook met een zak strooizout is gegooid. De 25-jarige Enschedeër gaf toe de schuldige te zijn. Op camerabeelden was duidelijk te zien dat hij de zak oppakt en over een bestelbus gooide in de richting van de ME.

Spijt

"Ik heb het gezien maar ik herken me er niet in", zei de man. "Ik zat in een mindere periode van mijn leven en denk dat het onder meer door de alcohol kwam. Ik had zo'n tien tot vijftien biertjes op. Ik heb er echt spijt van."

De KNVB legde hem al een stadionverbod van zevenenhalf jaar op.

Acht veroordeelden

In juli vorig jaar stonden acht andere relschopper al voor de rechter. Die veroordeelde hen tot straffen die varieerden van taakstraffen van tachtig uur tot twee maanden cel. De 25-jarige had vandaag geluk, als zijn zaak destijds was behandeld had de officier van justitie een celstraf tegen hem geëist. Dat deed hij nu niet omdat er al zoveel tijd is verstreken.

Uitspraak volgt over twee weken.