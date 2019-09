FC Twente-directeur: "Burgemeester maakte juiste keus om supporters Antwerp te weren"

De informatiebijeenkomst in het stadhuis dinsdagavond was bedoeld om raadsleden opheldering te geven over de keuze om de Belgische supporters niet toe te laten.

Er was veel kritiek op de beslissing van de burgemeester, van supporters, maar ook vanuit FC Twente en AZ. Na de returnwedstrijd in Brussel, vorige week donderdag, waar de Antwerpse supporters zich misdroegen pakte Van der Kraan de telefoon om Van Veldhuizen te bellen en hem gelijk te geven. Ook de politie gaf vanmiddag tijdens de bijeenkomst opnieuw aan de keuze volledig te steunen. De keuze is weken geleden gemaakt op basis van de informatie die er over de mogelijke ongeregeldheden was tussen rivaliserende supporters in Enschede.

Vragen

Echt felle kritiek vanuit de raad was er niet. Wel veel vragen. Welke gevolgen het had gehad als de Belgische supporters wél hadden mogen komen. Of er niet té snel 'ja' gezegd werd tegen het verzoek van de KNVB. Waarom er niet langer gewacht werd met de keus om de supporters te weren. Tussen het verzoek en de instemming zaten slechts vier dagen.

Maar langer wachten was niet mogelijk, aldus teamchef Marleen Abbes van de politie. "Dan hadden we deze klus niet goed kunnen voorbereiden." Volgens Abbes waren er twee keer zoveel agenten nodig geweest als supporters van Antwerp wel hadden mogen komen. Nu was de inzet ook behoorlijk, 150 ME'ers waren op de been. "De maatschappelijke kosten zijn evident," aldus de burgemeester.

Tekst gaat verder onder foto

Politie achter besluit burgemeester om Belgische supporters te weren (Foto: News United / Dennis Bakker)

Tijdslijn

Hoe de keuze op supporters tot stand kwam werd, werd de raadsleden duidelijk gemaakt via een gedetailleerde tijdslijn, vanaf verzoek van de KNVB op 16 augustus tot aan de dag van de wedstrijd. Uiteindelijk heeft de politie de burgemeester gevraagd om een noodbevel, zodat Belgen die toch onderweg waren naar het stadion makkelijker gesommeerd konden worden te vertrekken. Politie en gemeente hebben er bewust voor gekozen om niet openbaar te maken dat er een noodbevel was uitgevaardigd, om onrust te voorkomen.

Minimaal tweehonderd mensen is gevraagd om de stad te verlaten, meldde Abbes. Zestig supporters werden aangetroffen in een kroeg in Duitsland door de politie. Die hebben vervolgens op verzoek van de politieagenten, dáár de wedstrijd bekeken.

Achteraf blij

Van der Kraan oordeelde aanvankelijk dat het wel mee zou vallen met de ongeregeldheden. "We dachten dat als we de supporters ín het stadion zouden hebben, ze niet daarbuiten voor onrust zouden kunnen zorgen. Maar door de wedstrijd in Brussel, waar véél gebeurd is, kwamen wij samen met AZ tot de conclusie dat de burgemeester een zeer visionaire blik heeft gehad."

Bij een volgend belletje zal de directeur zich nog wel achter zijn oren krabben of FC Twente wil meewerken. "Ik zal niet meer spontaan 'ja' zeggen, omdat de consequenties wel heel erg ver gaan. Maar het verbieden van wedstrijden vanwege misdragende supporters is echt het verkeerde signaal."

Rode kaart

Aanleiding voor de misdragingen van de supporters was de tweede rode kaart voor Antwerp. Die kaart werd gegeven aan de doelpuntenmaker van de speler die kort daarvoor Antwerp op een 0-1 voorsprong had gezet. Hij werd van het veld gestuurd omdat hij zijn doelpunt te uitbundig vierde. Hij hing in de hekken van één van de supportersvakken. Daarna werd de sfeer grimmig.

Veel kritiek op de burgemeester kwam ook uit de lokale voetbalaanhang. Op Facebook noemt Vak-P de burgemeester een paljas en een onnozelaar. "De Grolsch Veste heeft een speciaal uitvak met Europese capaciteit. Deze is zelfs ruimer dan het uitvak in Alkmaar. Als men die met een buscombi had aangeboden voor Antwerp, was het allemaal niet zo ingewikkeld geweest. Paniekvoetbal op politiek niveau. Alsof een uitclub zelf bepaalt hoeveel supporters ze meenemen en er afreizen", schrijft Vak-P op Facebook.

Kampioensduel

Vak-P riep in april supporters van FC Twente op massaal naar Amsterdam af te reizen om een feestje te bouwen rond het kampioensduel dat FC Twente op het trainingscomplex De Toekomst van Ajax zou spelen tegen Jong Ajax. Het uitvak op de Toekomst biedt maar plaats aan 186 supporters van de bezoekende club. Uiteindelijk dreigde een uittocht van duizenden supporters naar Amsterdam, waardoor de wedstrijd tussen Jong Ajax en FC Twente werd verboden.

Burgemeester Van Veldhuizen kon niet zeggen of hij met de ervaring die is opgedaan rond het duel AZ - Antwerp de volgende keer helemaal geen toestemming meer zal geven voor een duel tussen twee 'vreemde clubs' in De Grolsch Veste. Hij zal dat per geval bekijken. Wat in het besluit om AZ in Enschede te laten spelen zeker heeft meegespeeld, is dat het dak van De Grolsch Veste acht jaar geleden instortte. Volgens Van Veldhuizen hebben Enschede en FC Twente hun noaberplicht getoond.