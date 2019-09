Jolanda is een transgenderpastor in Steenwijk en heeft een missie

Jolanda Adriana Molenaar besefte al jong dat ze anders was. Ze had er jaren voor nodig om van Adriaan te transformeren tot Jolanda, want in het orthodox christelijke milieu waarin ze opgroeide, waren dat soort gedachten slecht en zondig. "Ik heb heel lang gedacht dat ik er voor God niet mocht zijn."

Inmiddels werkt Jolanda als pastor in de doopsgezinde kerk in Steenwijk. Ze hoopt haar studie theologie binnenkort af te ronden. Met als speciale missie pastor zijn voor transgenders, die net als zij eerder, worstelen met hun identiteit. Want daar is volgens Molenaar behoefte aan.

Met God door een deur

Molenaar: "Veel gelovige LHBT-ers denken dat ze niet met God door één deur kunnen. Ik wil daar een andere boodschap tegenover stellen. Want in de bijbel staan genoeg aanwijzingen die positief zijn voor LHBT-ers. Je hoeft je niet afgewezen te voelen door God." Ze noemt als voorbeeld de eunuch die als eerste christen wordt gedoopt.

Negatief mensbeeld

Jolanda vertelt dat ze een heel negatief mensbeeld meekreeg in de kerk van haar jeugd. "'Je gaat naar de hel als je niet doet wat er allemaal in de bijbel staat', werd me gezegd. Maar in de loop der tijd ben ik er wel achter gekomen dat het allemaal niet zo duidelijk is wat er in de bijbel staat. Daar moet je op kauwen, de bijbel is als het leven zelf."

Een God van liefde, niet van oordeel

Ze heeft wel eens overwogen de kerk de rug toe te keren. "Dat klinkt heel makkelijk, maar ik voelde me op een bepaalde manier toch thuis bij de kerk. Ik heb nooit God kwijt gewild of mezelf kwijt gewild. Kiezen tussen die twee was niet nodig. God is niet in de eerste plaats een God van oordeel, maar van liefde".

De transgenderpastor werkte mee aan het boek 'Wondermooi, zoals u mij gemaakt hebt, een handreiking voor gelovige transgenders'. De titel is een verwijzing naar een passage uit Psalm 139, die Molenaar door een moeilijke periode heen hielp.

Want homo's en lesbo's zijn dan al min of meer geaccepteerd in de maatschappij, transgenders hebben nog een lange weg te gaan. Toen Molenaar er uiteindelijk voor koos om vrouw te zijn, kostte dat haar veel. Haar partner zag geen basis meer om samen verder te gaan en met haar kinderen heeft ze minder contact dan ze eigenlijk zou willen. "Maar ik weet nu dat ik er mag zijn zoals ik ben."

