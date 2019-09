Opiniemaker Pieter Koonstra: Dierenorganisaties en boeren moeten de handen ineenslaan om stalbranden te voorkomen

Pieter: "Jaren geleden voorkwam m'n broer een stalbrand door zijn alertheid toen er bij een buurman rook uit de stal kwam. Er was een warmhoudlamp bij een kalf in contact gekomen met stro. De goede bedoeling om het dier extra aandacht te geven was bijna uitgelopen op een catastrofe. Een stalbrand is de nachtmerrie van elke veehouder."

Toch ziet hij bij stalbranden dierenwelzijnsorganisaties met de beschuldigende vinger naar de boer wijzen. "Maar we hebben zo ontzettend veel om handen." Daarom vraagt Koonstra niet om de beschuldigende vinger maar om de helpende hand als het gaat over het voorkomen van stalbranden. "Positieve ondersteuning zou prima van pas komen."

