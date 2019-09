Oranjevrouwen in kwalificatie ook simpel langs Turkije bij jubileum Roord en debuut Wilms

Jill Roord uit Oldenzaal en Anouk Dekker uit Wierden kregen een basisplaats van Sarina Wiegman. Voor Roord betekende dat haar 50e interland. Ook voor Wiegman zelf was het een jubileum. Zij zat voor de 50e keer op bank als bondscoach.

Oranje veel beter

Oranje was veel sterker en kwam na dertien minuten al op voorsprong door een kopbal van Stefanie van der Gragt uit een hoekschop. De ploeg ging op zoek naar meer, maar vond dat in de eerste helft niet. Tien minuten na rust was het wel raak. Sherida Spitse vond Daniëlle van de Donk met een fraaie assist en de kleine middenvelder rondde knap af.

Debuut Wilms

Een klein kwartier voor het einde werd Dekker gewisseld voor Merel van Dongen. Roord kreeg vlak daarna een goede kans om haar jubileum te bekronen met een treffer, maar keeper Selda Akgöz bracht redding op haar schot. Even later mocht Lynn Wilms van FC Twente haar debuut maken. Ploeggenote Renate Jansen bleef op de bank, net als Ellen Jansen uit Markelo en Danique Kerkdijk uit Olst. Wilms viel in op het moment dat Sherida Spitse mocht aanleggen vanaf de strafschopstip. Ze faalde niet en zette daarmee de stand op 3-0. Roord was in de slotfase opnieuw dicht bij een treffer, maar schoot net over. Het bleef bij 3-0 in Heerenveen.

Stand en programma

Oranje won vrijdag de eerste kwalificatiewedstrijd voor EK van 2021 in Engeland al met 7-0 van Estland en gaat met zes punten uit twee duels aan de leiding in groep A. Rusland pakte ook zes punten, maar heeft een minder doelsaldo (+10 om +5). In oktober gaat de kwalificatie voor de vice-wereldkampioen verder met duels bij Slovenië en thuis tegen Rusland in Eindhoven. De negen groepswinnaars en drie beste nummers twee plaatsen zich voor het eindtoernooi. De andere zes nummers twee spelen play-offs voor de laatste drie plekken.