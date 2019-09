Mogelijke vervolging om bedreigingen aan adres burgemeester Enschede

"Wat wij, de medewerkers en mijn gezin te verduren hebben gehad de afgelopen tijd, wens ik niemand toe," schrijft burgemeester Onno van Veldhuizen in een brief speciaal gericht aan één van de Royal Antwerp-fans die hem persoonlijk benaderde na het weren van de supporters. Volgens officier van justitie Vincent Smink wordt er, als daar aanleiding toe is, overgegaan op vervolging.

De burgemeester kwam na het besluit om te weren onder vuur te liggen. Bij supporters van de Vlaamse club én bij de aanhang van FC Twente. Meerdere bedreigingen kreeg Van Veldhuizen aan zijn adres. De burgemeester heeft honderden mails gekregen, waarvan er volgens hem maar enkele netjes waren.

Op een van de brieven waarin een Belgische fan die hem wel netjes om uitleg vroeg, reageerde hij met een persoonlijke brief. "Dat was een van de weinige mensen die netjes zijn verdriet en verontwaardiging uitsprak. Ik vond het ook wel goed voor mijzelf om op te schrijven wat mij, ons, die week is overkomen."

Uitgenodigd

In de brief heeft hij uitgelegd waarom hij de keuzes gemaakt heeft zoals hij die gemaakt heeft. Later sprak Van Veldhuizen de fan ook nog telefonisch. "Dat was een mooi gesprek, van mens tot mens. Ik heb de man ook uitgenodigd om een kop koffie te komen drinken in de mooie stad Enschede."

Bedreigingen aan het adres van bestuurders komen vaker voor, aldus Smink. Bij bedreigingen op social media is het bewijs vaak overvloedig aanwezig.

FC Twente-directeur Van der Kraan heeft geen goed woord over voor de bedreigingen. "Dat gaat echt veel te ver. Die mensen zijn ook geen supporters, maar hooligans"

Dikke huid

"Ik ben een heel normaal mens, iedereen zou zich moeten afvragen hoe dat voor jou zou zijn. Ik heb echt een dikke huid, maar het hoort niet. Je moet niet van schotbeton en plaatstaal zijn als je burgemeester wil zijn. Je zou toch moeten hopen dat je als gewoon mens dit werk kunt doen, maar je moet haast van beton zijn. En dat is jammer."

Van Veldhuizen gaf toe dat de kritiek en bedreigingen hem hebben geraakt. "Ja, ik vond het lastig. Maar mensen moeten dat niet als een aanmoediging zien om nog weer een rondje te doen .... Iedereen zou zich moeten afvragen hoe dit voor jou zou zijn." Hij schudt zijn z'n hoofd alsof hij de gedachte van zich afschudt. "Maar het gaat helemaal niet over mij, of over voetbal, dit ging over mensen die mot zoeken en de maatschappij opzadelen met kosten."

Gelijk krijgen

Hij kreeg voor en na de wedstrijd veel kritiek te verduren. Op social media en daarbuiten, onder meer vanwege de grote politie-inzet. Enschede zat als het ware op slot.

Na de returnwedstrijd in Brussel vorige week donderdag, kreeg Van Veldhuizen alsnog gelijk. De supporters uit Antwerpen misdroegen zich, de wedstrijd moest zelfs even stilgelegd worden. Maar hij verkneukelt zich niet. "Achteraf gelijk hebben is het slechtste gelijk wat je kunt hebben. Het spijt me dat het in Brussel uit de hand gelopen is. Het is allemaal niet goed voor het voetbal en de mensen komen voor het voetbal."