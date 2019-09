Landhuis Dream or Donate-oprichter te koop voor ruim een miljoen euro

Ruim een miljoen euro moet het opleveren, het landhuis van de eigenaar van de in opspraak geraakte crowfundingsite Dream or Donate in Witharen. De villa is gisteravond op Funda gezet. Wie even snel een kijkje wil nemen, komt bedrogen uit: er staan (nog) geen foto's bij.

Het vrijstaande landhuis van 464 vierkante meter uit 2012 staat op een perceel van ruim 15.000 vierkante meter en telt elf kamers. Behalve een sauna is er ook een kleine bioscoop en een bruin café, een zwembad, een overdekte barbecueplaats, een garage met lift naar de woonruimte en een paardenschuur.





'Geld terug'

Onlangs werd het crowdfundingplatform, waar vooral ernstig zieke mensen gebruik van maakten om geld te verzamelen voor bijvoorbeeld operaties, plots uit de lucht gehaald. De verontwaardiging was groot: de oprichter van de website zou over de ruggen van mensen in nood een fortuin hebben vergaard. Eigenaar Robert-Jan Mastenbroek (29) zegt dat hij werd afgeperst door internetcriminelen die de website zouden hebben gehackt.

Om de gedupeerden zo snel mogelijk het geld uit te kunnen keren, verkoopt hij onder meer zijn villa en een sportwagen. De gedupeerden hebben volgens Mastenbroek gezamenlijk 'hooguit vijftigduizend euro tegoed'.



Gedupeerden

Eerder deze week was er een bijeenkomst voor de gedupeerden van de inzamelingssite. Royce de Vries van advocatenkantoor De Vries & Kasem zei na afloop van de besloten bijeenkomst dat ze om tafel willen met Mastenbroek. Op de bijeenkomst waren ongeveer 45 mensen aanwezig, samen goed voor ongeveer 25 inzamelingsacties.



Mastenbroek zou hebben laten weten ook in gesprek te willen met de gedupeerden.



Internetondernemer

'Broer Rasta', zoals Mastenbroek tegenwoordig door het leven gaat, was voor het oprichten van Dream or Donate internetondernemer en verdiende veel geld met bitcoins en coaching. "Mensen betaalden 5.000 tot 20.000 euro per uur om een uur met mij te kunnen skypen", zei hij eerder.

Enkele jaren geleden nam hij zijn intrek in de rietgedekte villa in het buitengebied van Witharen. Die villa, die bewaakt wordt met camera's, staat al ongeveer een half jaar leeg. "Ik woon in een hut ernaast. In het huis zouden mensen met een beperking worden opgevangen", zei Mastenbroek. Sinds de ophef is Mastenbroek ergens anders neergestreken.