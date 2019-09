Miljoenenlening Lithium Werks rechtmatig, maar onderzoek duurde veel te lang

De miljoenenlening van de provincie Overijssel aan Lithium Werks is rechtmatig verstrekt. Dat staat in het onderzoek naar de omstreden lening van 7,5 miljoen euro aan Lithium Werks, dat vandaag openbaar is gemaakt. Wel duurde het veel te lang tot deze conclusie getrokken kon worden en dat is 'volstrekt onacceptabel'. De provinciale fondsenstructuur moet daarom op de schop.

Provinciale Staten vroeg in februari om het onderzoek. Pas op 16 mei werd de opdracht verstrekt aan de accountant van het provinciale innovatiefonds Oost NL. 'Wij constateren tot onze spijt dat de structuur, de samenwerking en rolverdeling tussen Oost NL en HFO (Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel) op dit vlak niet voldoen aan de verwachting. Mede om die reden willen wij de provinciale fondsenstructuur aanpassen', staat in het rapport.



Accucampus

De miljoenenlening was bedoeld voor de accu-campus van Lithium Werks op het voormalig vliegveld Twente in Enschede. Volgens initiatiefnemer Kees Koolen zouden er tweeduizend mensen komen te werken. Op voorspraak van gedeputeerde Eddy van Hijum verstrekte Oost NL de lening. Van Hijum noemde de investering in Koolens plan een 'once in a lifetime opportunity'. Multimiljonair Koolen is een gelauwerd zakenman die onder meer Booking.com en Uber groot maakte.

Haast was volgens Koolen geboden en dus kreeg de provincie vrijstelling om niet aan alle voorwaarden van Oost NL te voldoen. Drie maanden later klapte het plan. Koolen vertrok bij Lithium Werks en het bedrijf liet weten niet van plan te zijn de lening terug te geven.

Onderzoek

Provinciale Staten vroeg eind februari om een onderzoek waaruit zou moeten blijken of alle regels bij het verstrekken van de miljoenenlening in acht zijn genomen. Oost NL heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar die vraag en concludeert dat de lening rechtmatig is verstrekt.