Nieuwe opleiding Universiteit Twente in Amsterdam start met zestig studenten

Vandaag waren de zestig studenten voor het eerst in Enschede. Driekwart van de lessen wordt gegeven in de hoofdstad. Eens in de twee weken reizen de studenten op donderdag en vrijdag voor met name de technische vakken naar Enschede.

Andere studie

Door het aanbieden van een technische bachelor in Amsterdam en deels in Enschede, willen de universiteiten meer jongeren interesseren in techniek. Uit onderzoek bleek dat in Noord-Holland veel jongeren met interesse voor een technische opleiding toch een andere studie kiezen, omdat er in de regio geen aanbod was.

Tekort technisch personeel

Beide universiteiten werken, volgens eigen zeggen, samen om tegemoet te komen aan het enorme tekort aan hoogopgeleid technisch personeel in Nederland. De nieuwe opleiding biedt studenten de kans om na de bachelor te kiezen voor een technische masteropleiding aan een van de vier technische universiteiten in Nederland.

Lessen in beide steden

Het onderwijs van de gecombineerde opleiding wordt door zowel docenten van de UT als van de VU verzorgd. "Studenten maken zo kennis met de innovatieve regio’s en beide universiteiten", aldus Pieter Roos opleidingsdirecteur van de Universiteit Twente in Amsterdam.