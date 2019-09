Raad van State veegt plannen voor activiteiten Lonneker Molen van tafel

De omwonenden waren bang dat de molen een feestlocatie in het buitengebied zou worden. De Raad oordeelt nu dat die angst terecht is, omdat de toegelaten horeca bij de molen niet goed is geregeld in het plan. Volgens de gemeente is het ook helemaal niet de bedoeling om de molen tot een feestlocatie te laten ontwikkelen. Volgens de Raad van State is dat precies het grote gebrek aan dit plan: goede bedoelingen zijn slecht uitgewerkt.

De Raad constateerde verder dat het molenterrein elke dag van het jaar als evenemententerrein kon worden gebruikt. De gemeente vond het niet nodig om het aantal evenementen per jaar vast te leggen. Maar volgens de Raad is dat wel nodig om het leefklimaat bij omwonenden te beschermen. Juist bij veel evenementen zal ook het parkeren in de omgeving van de molen een probleem worden. De gevolgen daarvan zijn niet door de gemeente onderzocht.

Het oordeel van de Raad over dit bestemmingsplan is een flinke bestraffing van de gemeenteraad van Enschede, die het plan eerder nog goedkeurde.