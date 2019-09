Baggerwerkzaamheden 'on hold' in afwachting van nieuwe milieuregels

De problemen met de vervuilde stof PFOS nemen toe voor waterschappen en grondbedrijven in Overijssel. Grote projecten zijn noodgedwongen stilgelegd of uitgesteld omdat eerst onderzocht moet worden in welke mate de kankerverwekkende stof in de grond en bagger aanwezig is. Het rijk bepaalt vervolgens of die hoeveelheid toelaatbaar is en binnen een nog vast te stellen nieuwe milieunorm valt. Pas dan mag het werk hervat worden.

Bij het waterschap Drents Overijsselse Delta zijn om die reden momenteel drie grote baggerprojecten stilgelegd. Onder meer een groot project in de Vijfhoek in Deventer. Volgens woordvoerder Jaap Kuiper zijn er nieuwe bodemmonsters genomen. Die zijn opgestuurd naar het laboratorium om te bepalen hoeveel van de kankerverwekkende stofgroep PFOS in de grond en baggerspecie aanwezig is.

Tekort aan Laboratoria

"De resultaten daarvan kunnen lang op zich laten wachten, want er zijn maar weinig laboratoria in Nederland die dat kunnen onderzoeken', zegt Kuiper. "In afwachting van het laboratoriumonderzoek en het besluit van de minister, stapelt het werk zich steeds verder op. Het onderhoud van onze watergangen loopt daardoor enorm veel vertraging op."

"Dat is niet alleen lastig voor de bedrijfsvoering maar ook slecht voor het onderhoud van onze waterwegen. Baggeren moet het hele jaar door gebeuren. Het is niet uitgesloten dat de scheepvaart wordt gehinderd."

Nieuwe milieunorm

De meeste baggerbedrijven waarmee het waterschap Drents Overijsselse Delta zaken doet, zitten volgens Kuiper al grotendeels zonder werk. "Iedereen wacht op het besluit van de rijksoverheid voor de nieuwe milieunormen. De minister laat op dit moment onderzoeken hoe schadelijk de aanwezigheid van PFOS in de grond en baggerspecie voor mens en milieu eigenlijk is."

Wat is PFOS?

PFOS (perfluoroctaansulfonaat) behoort tot de stoffenverzamelgroep PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen). Een groep van meer dan 6000 verschillende stoffen die al decennia lang gebruikt worden in tal van industriële processen en producten. Ze worden verwerkt en toegepast in onder meer verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. Van veel stoffen is inmiddels bekend dat ze toxisch zijn. Naast positieve gebruikseigenschappen hebben ze de negatieve milieueigenschap dat ze nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn waardoor ze zich steeds verder ophopen in ons omringende milieu.

In de (voorlopige) nieuwe regelgeving voor grond en baggerspecie, die per 1 oktober van dit jaar ingaat, staat dat er maximaal één microgram PFOS per kilo zand of bagger aanwezig mag zijn. Maar die norm is tijdelijk omdat minister van Nieuwenhoven en staatssecretaris Van Veldhoven nog niet alle onderzoeksresultaten over PFOS binnen hebben.

"We hopen dat de overheid snel duidelijkheid krijgt en geeft. Hoewel alles stil ligt, gaan we wel gewoon door met de voorbereiding van grote baggerprojecten. Er komt een moment dat alles in een stoomversnelling komt en we een flinke inhaalslag moeten maken", aldus Kuiper.