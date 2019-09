Kinderopvang uit Almelo wil schadevergoeding fabrikant Stint

Advocatenkantoor Van der Goen Advocaten heeft namens de kinderopvang het bedrijf gesommeerd zijn cliënt schadeloos te stellen. De kinderopvangorganisatie gaf 70.000 euro uit voor vervangend vervoer. De sommering is inmiddels afgewezen door Stint, wat betekent dat de zaak nu voor de rechter wordt gebracht, aldus de woordvoerder.

"De eerste aansprakelijkstelling is de deur uitgegaan, en vooralsnog afgewezen door de producent." Via zijn website werft hij sinds half juli klanten voor een gezamenlijke claim.

Tien kinderopvangsituaties

Van der Goen Advocaten verwacht dat er meer claims zullen volgen. Tien kinderopvangorganisatie hebben zich gemeld bij het kantoor, zegt advocaat Joël van der Goen in het NOS Radio 1 Journaal. Directeur Edwin Renzen van Stint bevestigt dat hij een brief heeft ontvangen van Van der Goen. Hij heeft de advocaat uitgenodigd voor een gesprek op zijn kantoor. "Hij is het niet eens met de conclusie van de advocaat en wil daar graag met hem over praten. Hij heeft nog geen reactie op de brief gehad, ook heeft hij geen dagvaarding ontvangen."

Renzen zegt te wachten op de resultaten van het OM-onderzoek naar het ongeluk. Volgens advocaat Van der Goen staat dat strafrechtelijke onderzoek hier los van. "Je mag er als opvangorganisatie van uitgaan dat een product veilig is. Dat was hier niet het geval en dat is civielrechtelijk voldoende om de schade te verhalen."

Vernieuwde Stint

Vorig jaar september kwamen in Oss vier kinderen om het leven bij een ongeluk met een Stint. Het is nog steeds niet duidelijk waardoor het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De nieuwe Stint mag, als de RDW een goedkeuring afgeeft, naar verwachting over een maand de weg op. De vernieuwde Stint krijgt onder meer gordels en een rolkooi. Daarnaast is de besturingsconsole vernieuwd.